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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 17:01

Lula vai ao TSE contra Renan Santos e Caiado e pede retirada de posts em redes

Ação pede remoção de postagens em redes sociais e aplicação de multas a adversários

Ação pede remoção de postagens em redes sociais e aplicação de multas a adversários

Marcelo Camargo/Agência Brasil / Divulgação/JC
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Agências
A campanha do presidente Lula (PT) acionou o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) contra os candidatos Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD). As representações afirmam que os dois ofenderam a honra do presidente e candidato à reeleição no debate da Band, ao qual Lula não compareceu.
 
O grupo político de Lula pede que o tribunal determine a exclusão de postagens em redes sociais que reproduzem os ataques proferidos no debate. Também solicita que os dois candidatos e o partido Missão sejam multados. A representação contra Renan Santos é datada de terça-feira (25). A peça contra Caiado, de segunda-feira (24).
 
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