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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 15:18

Mendonça propõe critérios para definir irregularidades por uso de IA nas eleições de 2026

Tese propõe diferenciação entre conteúdos sintéticos e deepfakes

Tese propõe diferenciação entre conteúdos sintéticos e deepfakes

CARLOS MOURA/SCO/STF/JC
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Agências
O ministro André Mendonça, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), propôs uma tese para estabelecer critérios objetivos que indiquem quando conteúdos produzidos ou alterados por inteligência artificial (IA) devem ser classificados como deepfake e proibidos durante as eleições. Para o ministro, o simples uso de IA não é suficiente para caracterizar uma irregularidade. É necessário que a manipulação tenha grau de realismo capaz de fazer o material parecer um registro verdadeiro.

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