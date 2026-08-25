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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 19:16

Nomeado para embaixada dos EUA diz que não vai se envolver em eleição no Brasil

Nos EUA, Daniel Perez foi presidente da Câmara dos Deputados da Flórida

Nos EUA, Daniel Perez foi presidente da Câmara dos Deputados da Flórida

Florida House of Representatives/Divulgação/JC
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Agências
O indicado para comandar a embaixada dos Estados Unidos em Brasília, Daniel Perez, afirmou em entrevista nesta semana que não vai se envolver na eleição brasileira. A declaração foi dada ao canal Local 10, da Flórida, estado de cuja Câmara de Deputados ele foi presidente.
 
"Não haverá nenhum envolvimento da minha parte em relação à eleição no Brasil. Isso [a eleição] é algo para os brasileiros decidirem. Eles têm um processo eleitoral pelo qual têm que passar em outubro, e qualquer um que sair vitorioso do outro lado eu acho que será o líder do Brasil e será com quem eu vou trabalhar", afirmou Perez.

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