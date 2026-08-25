Pesquisa aponta vantagem de Lula no Nordeste e de Flávio Bolsonaro na região Sul

A pesquisa de intenção de votos no primeiro turno para Presidência da República, em seis estados: Alagoas, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina foi divulgada pela Quaest na segunda-feira (24). De acordo com o levantamento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) leva a maior vantagem no Maranhão, onde marca 58% das intenções de voto, contra 20% do senador Flávio Bolsonaro (PL). Já Santa Catarina é o estado onde o petista tem o pior desempenho entre os seis estados: 20%, contra 45% do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Cenários para a disputa ao Planalto nos seis estados da pesquisa
Rio Grande do Sul
Flávio Bolsonaro (PL): 34%
Lula (PT): 28%
Ronaldo Caiado (PSD): 3%
Romeu Zema (Novo): 2%
Renan Santos (Missão): 2%
Augusto Cury (Avante): 2%
Wilson Grassi (Democrata): 1%
Brancos e nulos: 10%
Indecisos: 18%
Os demais postulantes ao cargo não chegaram a 1% das respostas ou não pontuaram.
Paraná
Flávio Bolsonaro (PL): 41%
Lula (PT): 23%
Ronaldo Caiado (PSD): 5%
Romeu Zema (Novo): 3%
Renan Santos (Missão): 2%
Augusto Cury (Avante): 1%
Edmilson Costa (PCB): 1%
Brancos e nulos: 7%
Indecisos: 17%
Os demais postulantes ao cargo não chegaram a 1% das respostas ou não pontuaram.
Santa Catarina
Flávio Bolsonaro (PL): 45%
Lula (PT): 20%
Renan Santos (Missão): 4%
Romeu Zema (Novo): 3%
Augusto Cury (Avante): 3%
Ronaldo Caiado (PSD): 3%
Samara Martins (UP): 1%
Brancos e nulos: 13%
Indecisos: 8%
Os demais postulantes ao cargo não chegaram a 1% das respostas ou não pontuaram.
Alagoas
Lula (PT): 44%
Flávio Bolsonaro (PL): 29%
Renan Santos (Missão): 2%
Ronaldo Caiado (PSD): 1%
Augusto Cury (Avante): 1%
Samara Martins (UP): 1%
Rui Costa Pimenta (PCO): 1%
Brancos e nulos: 10%
Indecisos: 11%
Os demais postulantes ao cargo não chegaram a 1% das respostas ou não pontuaram.
Maranhão
Lula (PT): 58%
Flávio Bolsonaro (PL): 20%
Ronaldo Caiado (PSD): 2%
Renan Santos (Missão): 2%
Augusto Cury (Avante): 1%
Wilson Grassi (Democrata): 1%
Brancos e nulos: 5%
Indecisos: 11%
Os demais postulantes ao cargo não chegaram a 1% das respostas ou não pontuaram.
Rio Grande do Norte
Lula (PT): 56%
Flávio Bolsonaro (PL): 19%
Ronaldo Caiado (PSD): 1%
Renan Santos (Missão): 1%
Pablo Marçal (PRTB): 1%
Augusto Cury (Avante): 1%
Brancos e nulos: 11%
Indecisos: 10%
Os demais postulantes ao cargo não chegaram a 1% das respostas ou não pontuaram.
A Quaest realizou entrevistas presenciais em domicílio, entre os dias 20 e 23 de agosto, quando foram ouvidos entre 804 e 900 eleitores das seis unidades. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Grupo Globo e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).