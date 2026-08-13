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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 15:56

TSE abre investigação para apurar filiação de Flávio Bolsonaro ao Missão

Em nota, TSE negou que ação teria sido fruto de hackeamento do sistema

Em nota, TSE negou que ação teria sido fruto de hackeamento do sistema

Agência Brasil
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Agências
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, determinou nesta quinta-feira (13) a abertura de uma investigação para apurar a filiação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, ao Missão.

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