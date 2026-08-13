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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 14:26

Campanha de Flávio Bolsonaro aciona TSE após candidato constar como filiado ao Missão

Filiação do senador ao Missão foi registrada em 12 de agosto de 2026

Filiação do senador ao Missão foi registrada em 12 de agosto de 2026

Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação/JC
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Agências
A campanha do candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após o sistema da Justiça Eleitoral identificar o senador como filiado ao Missão, e não ao PL. Certidão histórica de filiação partidária emitida pela Corte mostra que a filiação do filho "Zero Um" do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Missão foi registrada em 12 de agosto de 2026 e aparece como regular no sistema da Justiça Eleitoral.

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