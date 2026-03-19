Em Guaíba, prefeitos da Região Metropolitana debatem mudanças climáticas

A primeira edição docomeçou, nesta quinta-feira (19), batendo na tecla da sustentabilidade e da resiliência de cidades que resistiram à enchente de 2024. A abertura do evento ficou a cargo do prefeito do município,, que reforçou a evasão dos gaúchos para outros estados. Ele também apontou para a capacidade da cidade de se reinventar e, com este encontro, reforçar os temas de investimentos em inovação e indústria.Depois, acompanhado dos prefeitos de Porto Alegre,, e de Eldorado do Sul,, Maranata compôs a mesa do painel “Cidades que se regeneram inspiram o mundo”, mediado pelo fundador e CEO da Gov.Up, Paulo Ardenghi.O prefeito de Guaíba destacou que é preciso aproveitar o momento para olhar em frente e tirar o máximo de proveito da calamidade para se unir. Ele também afirmou que um dos focos da cidade, através de um empréstimo com um banco estrangeiro, é investir em turismo com reformas importantes, como na Orla.Ele completou que, nos últimos dois anos, o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro que mais recebeu turistas estrangeiros. Neste caso, na grande maioria, argentinos e uruguaios.Maranata também repetiu que essa capacidade de investimento é crucial para desenvolver Guaíba e, por consequência, manter os jovens na cidade e no Estado,. “Temos que pegar esse exemplo de resiliência para desenvolver nossa cidade e não perder mais nenhum jovem.”. Ele criticou a COP em Belém pela falta de ações concretas e os últimos governos federais, estaduais e municipais por não pautarem o tema como prioritário nos últimos 30 anos.Sobre sua terra, contou que “Porto Alegre teve 30% de seu território atingido, um rombo de bilhões de reais, mas vencemos o primeiro desafio, que era colocar a cidade em pé”. Reforçou, ainda, a importância das próximas obras, como a construção de um sistema de proteção de cheias na Zona Sul.Melo tratou da consciência sobre o aquecimento global e a ciência de que novas catástrofes estão por vir. Sobre como mitigar o efeito dos gases estufa, entende que a “sociedade precisa jogar junto, sem jogar lixo na rua e sendo mais sustentável”.Já Juliana Carvalho, que vive uma situação distinta, já que se elegeu após as cheias, vê evolução nesses quase dois anos desde a tragédia. “Vamos cobrar muito dos governos. Precisamos de mais aportes para investirmos em obras e infraestrutura, já que nosso orçamento é enxuto.” Ao mesmo tempo, a prefeita destacou que é necessário reconstruir as escolas, e que isso vem sendo tratado como prioridade.“O governo federal não pode nos cobrar para que a gente se reconstrua em três anos. Precisamos fazer a máquina pública se mover em diversas instâncias, e isso demora mais”, acrescentou. Ainda neste ano, citou a importância de empenhar os candidatos ao governo do Estado para que eles defendam que “tenhamos mais tempo e mais recurso para pagar essa conta”.