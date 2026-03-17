Guaíba recebe fórum internacional sobre regeneração climática e futuro das cidades

Nos dias 19 e 20 de março, o município de Guaíba será palco de um encontro voltado à construção de novas estratégias para o desenvolvimento urbano e econômico no Rio Grande do Sul. A cidade sedia o Guaíba Regeneration Summit , fórum de debates que reunirá especialistas nacionais e internacionais, gestores públicos, empreendedores e representantes do setor produtivo para discutir caminhos de regeneração climática e transformação territorial.

O evento ocorre no Largo José Cláudio Machado, junto ao Mercado Público de Guaíba, e deve reunir cerca de 600 participantes nas atividades principais, além de público circulante nas áreas abertas, totalizando aproximadamente 2 mil pessoas ao longo dos dois dias de programação. Com entrada gratuita, o encontro deve atrair visitantes de diferentes municípios do Estado.

A iniciativa surge em um contexto recente que marcou a história do Estado. Guaíba esteve entre os municípios impactados pelas enchentes que atingiram diversas regiões do Rio Grande do Sul, episódio que intensificou o debate sobre adaptação climática, resiliência urbana e planejamento de longo prazo. A proposta do summit é transformar esse cenário de desafios em um ponto de partida para a construção de soluções estruturantes.

Mais do que um seminário tradicional, o evento foi concebido como um espaço de articulação entre poder público, iniciativa privada, academia e organizações da sociedade civil. A proposta é estimular conexões capazes de fortalecer a resiliência das cidades, qualificar a gestão pública e impulsionar novas oportunidades econômicas.

A programação inclui painéis sobre resiliência climática, cidades inteligentes, dados e inteligência urbana, regeneração municipal, impacto social, educação e formação de talentos para a nova economia. Também estão previstos debates sobre inovação, empreendedorismo e o papel das startups na criação de soluções para desafios urbanos e ambientais.

Entre os palestrantes confirmados está o escritor e palestrante Rick Chester, conhecido por compartilhar experiências de empreendedorismo e superação. A programação contará ainda com a participação de Eduardo López Moreno, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento de Capacidades do ONU-Habitat, que abordará desafios do desenvolvimento urbano contemporâneo.