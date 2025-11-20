Prefeito de Pinheiro Machado quer Memorial aos Lanceiros Negros em Cerro de Porongos

Memorial aos Lanceiros Negros em Cerro de Porongos O prefeito de Pinheiro Machado, Ronaldo Madruga (PP), está comprometido com a construção do, que fica no interior do município. Ele também espera que o tombamento do local como patrimônio nacional ocorra ainda em 2025. As afirmações foram feitas em entrevista ao Jornal do Comércio nesta quinta-feira, 20 de novembro, Dia da Consicência Negra . O chefe do Executivo avalia que esse é um passo importante para consolidação de uma rota turística naquela região, com visitação ao local e ao Memorial dos Lanceiros Negros.

Cerro de Porongos é o local onde aconteceu a penúltima batalha da Revolução Farroupilha, em 14 de novembro de 1844. O episódio ficou conhecido como Massacre de Porongos, já que os soldados negros remanescentes, entre eles o corpo de Lanceiros Negros, foi dizimado pelas tropas imperiais, após terem sido supreendidos na madrugada pelas forças inimigas. Eles tinham sido desarmados na noite anterior a mando do chefe farroupilha David Canabarro, sob argumento de que temia uma rebelião.

Madruga espera que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) conclua ainda neste ano o tombamento do Cerro de Porongos, processo que está em andamento desde a primeira década dos anos 2000. "O pessoal do Iphan fez contato com a nossa Secretaria do Turismo para passar essa informação: o tombamento (do Cerro de Porongos) deve ser concluído ainda neste ano. Aí deve sair o memorial", disse.

O prefeito pretende contatar o senador Paulo Paim (PT) nos próximos dias para atualizá-lo sobre o tombamento do Sítio Histórico de Porongos. E planeja garantir uma emenda parlamentar de R$ 2 milhões para a construção do Memorial aos Lanceiros Negros, projeto com o qual Paim já se comprometeu.

Aliás, o senador é o autor do projeto que tornou os Lanceiros Negros Heróis da Pátria. "O senador Paulo Paim sinalizou a destinação de R$ 2 milhões para a construção do memorial no Massacre de Porongos. Inclusive, devemos entrar em contato com ele na próxima semana para passar as atualizações do Iphan. Vamos pedir para deixar os recursos para o memorial reservado no orçamento", projetou Madruga.

Atualmente, o local – a cerca de 30 quilômetros de Centro de Pinheiro Machado – pertence à prefeitura, que adquiriu a área no início dos anos 2000, após mobilização do movimento negro, que passou a visitar o Cerro de Porongos todos os anos em 14 de novembro.

O sítio conta com um pequeno arco para identificar o episódio histórico. "Na entrada, tem um pequeno arco que fala do Massacre dos Porongos. Mas devem ser instaladas mais placas para guiar as pessoas (do Centro de Pinheiro Machado) até o local, graças ao recurso da emenda parlamentar da deputada estadual Bruna Rodrigues (PCdoB). O lugar tem recebido visitantes”, relata o prefeito. A deputada destinou R$ 50 mil para a sinalização do Sítio Histórico de Porongos e a realização do evento Ecos de Porongos, um conjunto de atividades culturais que ocorreu em 15 de novembro para resgatar a história dos Lanceiros Negros.