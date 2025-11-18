Plano Diretor de Porto Alegre é discutido por vereadores da situação

O Plano Diretor de Porto Alegre, a formação da Comissão Especial para análise do Plano que está em debate no Legislativo municipal e a quantidade de emendas apresentadas (cerca de 518 no total) foram assuntos discutidos no Menu POA promovido pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA). Com mediação do vice-presidente da ACPA, Claudio Zaffari, a discussão no Palácio do Comércio realizada nesta terça-feira (18) reuniu apenas os vereadores da situação: Comandante Nádia (PL), presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Idenir Cecchim (MDB), Moisés Barbosa (PSDB) e Tiago Albrecht (Novo).

Para a Comandante Nádia (PL), o Plano Diretor de Porto Alegre é o "DNA da cidade" e é essencial para nortear o desenvolvimento urbano pelos próximos 20 a 30 anos da Capital. "Temos um consenso sobre a necessidade de modernização do Plano Diretor que está desatualizado há mais de 15 anos", comenta. Segundo a vereadora, é importante promover o desenvolvimento econômico, a mobilidade urbana e a sustentabilidade. "A discussão não se resume apenas à altura dos prédios ou ao adensamento populacional", acrescenta. De acordo com Idenir Cecchim (MDB), a maioria dos porto-alegrenses quer discutir a modernização do Plano Diretor em temas relacionados à mobilidade urbana, ao lazer e à habitação.

O vereador Tiago Albrecht (Novo) afirma que a cidade está muito atrasada em razão da pandemia da Covid-19. "P enso em uma Porto Alegre multivocacionada com lugares onde possam ser construídos espigões", destaca. O parlamentar afirma que de modo geral é favorável ao projeto que veio da prefeitura. "S ou a favor do Plano Diretor que estamos discutindo. Mas, é claro que haverá ajustes e debates pontuais. Porém, todo Plano me parece muito pertinente para a cidade", acrescenta. Segundo Moisés Barbosa (PSDB), o Plano Diretor de Porto Alegre, está sendo debatido há seis anos e envolveu quase 300 reuniões públicas e setoriais. A ideia central do novo plano é o adensamento para reverter o espalhamento urbano, incentivando as pessoas a morarem perto de equipamentos públicos já existentes, como no Centro Histórico.

A presidente da ACPA, Suzana Vellinho Englert, disse que para que uma cidade cresça, se desenvolva e tenha um futuro próspero é preciso organização, planejamento e estratégia de crescimento. "O Plano Diretor é um dos meios para construir esse caminho. Ele funciona como um guia estratégico, que define diretrizes para o crescimento e a organização urbana", comenta. Segundo ela, para os empreendedores, afeta diretamente onde e como eles podem estabelecer seus negócios, considerando zoneamentos, infraestrutura disponível e até incentivos fiscais.