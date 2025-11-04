Documentos das propostas do novo Plano Diretor de Porto Alegre somam quase 8 mil páginas

Somadas, 7.977 páginas compõem ambos os projetos de lei do novo Plano Diretor de Porto Alegre, seus anexos e outros 11 documentos. Todo esse material está vinculado aos processos do PLC nº 19/2025 e PLC nº 20/2025, que tramitam na Câmara Municipal.

Os documentos são principalmente relatórios elaborados pela prefeitura sobre atividades relacionadas ao processo, que iniciou em 2019 como revisão e se converteu na elaboração de um novo Plano Diretor para a cidade. Além de conteúdo em texto, há muitas tabelas, dados, fórmulas e principalmente mapas para serem interpretados.

Considerando os 53 dias corridos entre o protocolo dos projetos pela prefeitura, em 12 de setembro, e a data da audiência pública, os vereadores e demais interessados no debate deveriam ter lido 150 páginas por dia até esta terça-feira, 4 de novembro, para dar conta de todo o material.

A Coluna está analisando os documentos para produzir novos conteúdos informativos a partir deles.