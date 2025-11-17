Eduardo Leite autoriza o início das obras na ERS-348 com investimento de R$ 169 milhões

Na tarde desta segunda-feira (17), o governador Eduardo Leite autorizou o início das obras da ERS-348, no trecho de 13 km entre Agudo e Dona Francisca. A estrada, segundo o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), foi a mais impactada pela enchente de 2024, e contará com um investimento de R$ 169,76 milhões destinados pelo Fundo do Plano Rio Grande (FUNRIGS).

“Temos que fazer melhor, com capacidade de suportar eventos climáticos que venham a acontecer. O que o novo comportamento do clima está nos apresentando é a maior recorrência de eventos extremos e nós temos que estar preparados para isso. Esse é o nosso compromisso, não apenas reconstruir, mas construir de volta melhor, mais forte, mais resiliente", enfatizou Leite.

Segundo o governador, o local se tornou um símbolo de infraestrutura danificada após ter sido rompido em diversos pontos durante as enchentes do ano passado. Assim, ele explicou que o projeto visa evitar futuros rompimentos por meio da implementação de trechos elevados, construção de pontes e inclusão de passagens que permitirão o escoamento da água em outros eventos climáticos extremos.

A obra será executada pelo consórcio contratado pelo Estado, composto pelas empresas privadas Traçado, a Construtora Cidade e a RGS Engenharia e tem um prazo de 12 meses, com previsão de conclusão para o final de 2026. Segundo o governador, os trabalhos serão iniciados “amanhã mesmo”.

“Estamos fazendo tudo isso para dar resiliência para essa rodovia. Uma prova disso é que, em trecho de 13 km que a gente tá falando aqui são quase R$ 170 milhões. Então, são mais de R$ 10 milhões por quilômetro investidos nessa rodovia que ficará pronta até o final do ano que vem e vai ser certamente muito importante para toda aquela comunidade”, ponderou.

Leite ainda mencionou que, embora as obras estivessem começando no trecho mais danificado da rodovia, é importante lembrar que já havia obras em andamento em outros pontos da mesma rodovia, pertencentes a "outro lote". Assim, além dos investimentos anunciados hoje, a reconstrução do trecho entre Dona Francisca e São João do Polêsine, no valor de R$ 33,22 milhões, já estava em andamento.

Além disso, estão sendo construídas duas pontes no local: a ponte sobre o Arroio Guarda-Mor, entre Ivorá e Faxinal do Soturno, com 120 metros de extensão e um investimento de R$ 11,77 milhões, e a ponte sobre o Rio Soturno, também entre Ivorá e Faxinal do Soturno, em Faxinal do Soturno, com 160 metros e valor investido de R$ 14,7 milhões. Todos os lotes estarão em obras, totalizando quase R$ 230 milhões do FUNRIGS investidos para recuperar a ERS-348.

A cerimônia foi realizada no Palácio Piratini e contou com as presenças do secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, e do diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, além do vice-prefeito de Agudo, Pedro Álvaro Müller Júnior.

Costella expressou alegria com o anúncio do início das obras, reconhecendo a luta dos líderes locais pela concretização desta obra. O secretário ainda parabenizou o Governo Leite e destacou a magnitude do investimento.

“Neste momento, só nesta obra, ultrapassam R$ 160 milhões nas obras do corredor. Se nós pegarmos todos os lotes e as duas pontes, nós vamos ultrapassar os 230 milhões. Se isto não é fazer a diferença na vida pública, eu não sei mais o que é. É um prazer poder estar com o governo, trazendo resultado para aquilo que faça diferença na vida das pessoas”, destacou Costella.

Por fim, o vice-prefeito de Agudo ressaltou a importância crucial da ERS-348 para a região, destacando que ela serve como rota para estudantes que se dirigem à UFSM, trabalhadores de hospitais e é vital para o turismo. Müller Júnior também enfatizou a relevância econômica da região, que inclui a maior produção de arroz por hectare do Brasil em Dona Francisca, e afirmou que a nova via será fundamental para o turismo, a agricultura e a educação, garantindo que o início desta obra trará um retorno para todo o Estado.