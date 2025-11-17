Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaCop30

Publicada em 17 de Novembro de 2025 às 11:39

Marcha indígena em Belém pede justiça por morte de guarani-kaiowá em MS

Outros quatro indígenas ficaram feridos no ataque no Mato Groddo do Sul (MS)

Outros quatro indígenas ficaram feridos no ataque no Mato Groddo do Sul (MS)

Pablo PORCIUNCULA/ AFP/JC
Compartilhe:
Agências
Os indígenas marcham nesta segunda-feira (17), em Belém, em pedido de demarcação de terras como proteção dos biomas e dos povos tradicionais que defendem as florestas e os rios.
Os indígenas marcham nesta segunda-feira (17), em Belém, em pedido de demarcação de terras como proteção dos biomas e dos povos tradicionais que defendem as florestas e os rios.
LEIA TAMBÉM: Marcha Global pelo Clima mostra força da mobilização popular frente à crise climática
A violência causada pelos conflitos territoriais com fazendeiros e garimpeiros foi abordada no ato. O caso mais recente, citado na marcha, foi de um indígena guarani-kaiowá, morto neste domingo (16) na comunidade de Pyelito Kue, em Iguatemi no Mato Grosso do Sul (MS).
O território é alvo de conflitos fundiários e passou por um processo recente de retomada (reocupação) por parte dos guaranis-kaiowás. Além da morte de Vicente Fernandes Vilhalva Kaiowá e Guarani, 36, outros quatro indígenas ficaram feridos no ataque.

Notícias relacionadas