Marcha Global pelo Clima mostra força da mobilização popular frente à crise climática

O povo espera e exige ser ouvido nas negociações climáticas da COP30 - esse foi o recado dado pelos movimentos sociais e comunidades de todo o mundo que participaram da Marcha dos Povos pelo Clima realizada neste sábado, dia 15, em Belém do Pará. As informações são da Agência Brasil. A mobilização levou milhares de pessoas a percorrer as ruas da capital paraense com faixas, cartazes, bandeiras, fantasias e alegorias, em meio a discursos e palavras de ordem por justiça climática.

Entre as principais reivindicações da manifestação estavam a extinção dos combustíveis fósseis, o fim do financiamento público ao agronegócio, a demarcação de terras indígenas e quilombolas e a retirada dos invasores desses territórios, justiça climática e atenção especialmente às populações que vivem em locais de risco, majoritariamente negras. A Marcha dos Povos pelo Clima também foi marcada por uma forte presença de povos originários, tanto do Brasil quanto de outros países. Participaram da marcha as ministras dos Povos Originários, Sônia Guajajara, e do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.