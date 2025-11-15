Juliana Brizola lança oficialmente pré-candidatura ao Governo do RS

Porto Alegre recebeu, neste sábado (15), o ato de lançamento da pré-candidatura de Juliana Brizola (PDT) ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Realizado no Plenário Otávio Rocha, na Câmara Municipal, o evento integrou a programação da Convenção Municipal do PDT e reuniu mais de 900 pessoas, entre apoiadores, lideranças políticas e representantes de diversas regiões do estado.

O encontro contou com a presença do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, do presidente estadual do partido, Romildo Bolzan, além de deputados federais e estaduais, prefeitos, vereadores e lideranças de diversos partidos.

Durante sua fala, Juliana Brizola ressaltou que o lançamento marca não apenas o início de uma caminhada, mas um chamado à reconstrução da política que serve às pessoas.

"Sigo firme pelos gaúchos e gaúchas que acreditam na política que serve às pessoas e não aos interesses individuais. É hora de união, de construção, de debatermos de forma ampla e profunda os problemas do nosso Estado", afirmou.

Perfil

Juliana Brizola, 50 anos, é advogada, Mestre em Ciências Criminais, ex-vereadora de Porto Alegre e foi deputada estadual por três mandatos. Com mais de 15 anos de vida pública, reforça sua atuação pautada na defesa da educação, dos direitos sociais e da transparência, além de carregar o legado de seu avô, Leonel Brizola.