Capacitação obrigatória em primeiros socorros para servidores públicos é aprovada

Visando estabelecer um protocolo de segurança em casos de emergência, a Câmara de Porto Alegre aprovou por aclamação a obrigatoriedade de capacitação em primeiros socorros para servidores públicos e funcionários terceirizados do Executivo. A proposta prevê que as oficinas ensinarão a manobra de Heimlich, método para reverter engasgos, e reanimação cardiopulmonar.

A matéria prevê que a capacitação será direcionada a funcionários que atuem em campos de mais risco, como o atendimento a população, ou que ocupem cargos de responsabilidade. A organização dos treinamentos cabe aos órgãos do Executivo, devendo ser conduzidos por instrutores da área da saúde. Junto ao projeto, os vereadores aprovaram uma emenda, que assegura a capacitação de profissionais de educação física que trabalhem em escolas municipais.

Para a vereadora Mariana Lescano (PP), autora da proposição, o texto é apartidário e poderá salvar milhares de pessoas. "Tendo em vista a grande quantidade de servidores públicos que interagem diretamente com a população, é fundamental que esses profissionais estejam preparados para agir adequadamente em situações emergenciais", ressaltou a parlamentar.

