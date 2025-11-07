Com Melo e Betina ausentes, Comandante Nádia assumirá prefeitura de Porto Alegre

Durante uma semana, Porto Alegre será comandada pela vereadora Comandante Nádia (PL). A presidente da Câmara de Vereadores assume a prefeitura a partir deste domingo (09) até o próximo sábado (15), quando o prefeito Sebastião Melo (MDB) e a vice-prefeita Betina Worm (PL) retornarão de suas agendas fora do Estado. Melo passará a semana em Belém, acompanhando a COP 30. Já Betina estará em Florianópolis para eventos e reuniões ligados à causa animal e à segurança pública.

Desde que assumiu a presidência do Legislativo, Nádia deixa clara sua vontade de assumir o Paço Municipal. "Fico muito feliz e honrada de poder estar assumindo por uma semana a Prefeitura de Porto Alegre. A cidade que nasci, que vivi a minha infância, que estudei e me formei oficial da Brigada Militar e que, agora como vereadora, consigo alçar à Prefeitura, mostrando que nós podemos fazer a diferença", afirmou.

Ao longo desta semana, a Câmara será responsabilidade do vereador Moisés Barboza (PSDB), 1º vice-presidente da Câmara. O período será um teste para o parlamentar, que assumirá a presidência do Legislativo em 2026. "Este é um momento especial para a Câmara, de ter a nossa presidente no Paço Municipal. Fica aqui um agradecimento ao prefeito e à vice, que proporcionam esse momento. Vou estar cumprindo a agenda que a presidente deixou e atendendo aos trabalhos que a diretoria atual vem implementando com muito sucesso", afirmou o psdebista.

