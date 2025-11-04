Porto Alegre,

04 de Novembro de 2025

Lula defende exploração de petróleo na Margem Equatorial: 'Não quero ser líder ambiental'

Ricardo Stuckert/Presidência da República/JC
Agências
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu a exploração de petróleo na Margem Equatorial e negou que queira ser um "líder ambiental". "Não quero ser líder ambiental, nunca reivindiquei isso", declarou em entrevista a agências internacionais em Belém (PA), onde será sediada a COP30 neste mês.
"Temos autorização para fazer teste, se encontrar petróleo vai ter que ter nova licença", afirmou Lula, em relação à permissão do Ibama para pesquisa de petróleo na Bacia do Foz do Amazonas. "Quero fazer o que os especialistas do meu governo e minha consciência dizem o que tenho que fazer", defendeu.
E acrescentou: "Se eu fosse um líder falso e mentiroso, eu esperaria passar a COP para anunciar. Mas se eu fizesse isso eu estaria sendo pequeno diante da importância do que significa você fazer o teste na Margem Equatorial. Se tiver que explorar, vamos fazer da forma mais cuidadosa que alguém pode fazer."
O presidente disse que seria "incoerente" e irresponsável afirmar que "não vamos mais usar petróleo". "Tem gente que acha que não devemos explorar petróleo em lugar nenhum, isso sim é incoerente, sem apresentar alternativa", destacou.
"Todo mundo sabe que um dia o petróleo vai acabar. Ninguém no mundo consegue sobreviver sem isso combustível fóssil. Poderemos ser o primeiro de que qualquer país do mundo a abrir mão disso. Mas como chefe de Estado, temos que ter responsabilidade", enfatizou Lula.

