A exploração de petróleo na Foz do Amazonas

A autorização do Ibama para a Petrobras explorar petróleo na Foz do Amazonas reacende o debate sobre o papel do setor energético na economia brasileira. A decisão ocorre em um momento em que o País busca equilibrar expansão econômica e transição energética e ampliar sua participação no mercado global. Ao mesmo tempo, o Brasil se prepara para sediar em novembro a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) em Belém, uma oportunidade para reforçar seu protagonismo na agenda ambiental internacional. Esse contexto coloca a exploração de novos poços sob intensa observação e exige uma condução que concilie crescimento econômico e responsabilidade ambiental.

O bloco que será explorado está localizado a 2.880 metros de profundidade, a 175 km da costa do Amapá. As projeções indicam que a faixa até o litoral do Rio Grande do Norte tem potencial para produzir 1,1 milhão de barris de petróleo por dia nos próximos anos, superando os resultados obtidos em áreas de extração nos campos do pré-sal, que vai da costa do Espírito Santo até Santa Catarina.

Do ponto de vista econômico, a exploração na Foz do Amazonas representa uma oportunidade para investimentos na região que proporcionem geração de empregos e aumento da arrecadação. A medida poderá contribuir para fortalecer a indústria nacional de óleo e gás, com ganhos para toda a cadeia do setor.

Além disso, a diversificação da área de exploração de petróleo deve contribuir para reforçar a segurança energética e reduzir a vulnerabilidade a choques externos. Alguns dos principais países produtores estão em áreas sujeitas a conflitos, o que pode afetar a distribuição e a estabilidade dos preços no mercado internacional, com reflexos sobre a inflação. Embora o Brasil seja autossuficiente na produção de petróleo, a capacidade das refinarias nacionais é limitada, e o País importa cerca de 180 mil barris diários em derivados.