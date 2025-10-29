Leite oferece ajuda das forças de segurança do Rio Grande do Sul

Após a megaoperação policial nos complexos da Penha e do Alemão no Rio de Janeiro, ação considerada a mais letal na história do Brasil, o governador Eduardo Leite (PSD) telefonou na manhã desta quarta-feira (29) para o chefe do Executivo carioca, Cláudio Castro (PL) - oferecendo ajuda das forças de segurança do Rio Grande do Sul. Leite deve participar de um encontro dos governadores das regiões sul e sudeste.

Em nota, o Palácio Piratini explicou que "o governador não conseguiu participar da reunião virtual com outros governadores sobre a situação vivenciada no Rio de Janeiro, pois já estava em outra reunião quando esta iniciou." Leite se referia ao encontro virtual entre Castro e os governadores de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e de Goiás Ronaldo Caiado (União Brasil), entre outros.

A declaração oficial do governo gaúcho também afirma que, "ao sair do compromisso anterior, o governador Eduardo Leite falou por telefone com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, reforçando a disposição do Rio Grande do Sul para dar todo o apoio necessário, com as nossas forças de segurança a postos." Entre as possibilidades, está o envio de policiais gaúchos para o Rio de Janeiro.

"O governador Leite também conversou por telefone com o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo (PL), que está articulando a possibilidade de uma reunião presencial dos governadores do Sul e Sudeste amanhã à tarde no Rio de Janeiro, e está buscando reorganizar sua programação para tentar participar do encontro, caso se confirme", a nota afirma ainda.