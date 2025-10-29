Lula se reunirá com Rui Costa nesta quarta para discutir operação no Rio de Janeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai se reunir na manhã desta quarta-feira (29), com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para discutir a operação que deixou ao menos 64 mortos nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro.

Segundo fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast, Lula e Rui Costa conversaram por telefone assim que o presidente pousou em Brasília, após chegar de viagem de Kuala Lumpur, na Malásia.

O presidente ficou incomunicável durante o trajeto, e uma reunião de emergência para tratar da operação foi conduzida pelo ministro da Casa Civil e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, no Palácio da Alvorada.

A operação que mirou o Comando Vermelho deixou quatro policiais e 60 suspeitos mortos no Rio. No total, cerca de 2,5 mil policiais civis e militares participaram da ofensiva. Esta foi a ação policial mais letal da história do Estado. Mais corpos foram encontrados nesta quarta e o número de mortos deve subir.