Executiva nacional deve intervir no PSDB gaúcho

A executiva nacional do PSDB pretende instituir uma comissão provisória nos diretórios estaduais, em vez de realizar as tradicionais convenções partidárias para eleger as direções regionais. No Rio Grande do Sul, a comissão provisória deve assumir no dia 31 de outubro, quando termina o mandato da atual presidente gaúcha dos tucanos, a ex-prefeita de Pelotas Paula Mascarenhas. Paula e o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, são pré-candidatos ao Palácio Piratini.

Na avaliação do presidente do PSDB de Porto Alegre, vereador Moisés Barboza, a decisão da executiva nacional é acertada, porque há membros na direção estadual que estão flertando com outros partidos. Após a saída do governador Eduardo Leite (PSD) do PSDB, diversos prefeitos e lideranças tucanas o seguiram no novo partido.

LEIA TAMBÉM: Leite e Kassab filiam 30 prefeitos ao PSD no Rio Grande do Sul

"Essa é uma decisão acertada do diretório nacional em todo o País. Em alguns estados longe de Brasília, há pessoas que ainda não decidiram onde ficarão. Por exemplo, tem pessoas da direção estadual do PSDB que já subiram em outro palanque com camiseta do PSD. Como você vai permitir que um dirigente partidário, visivelmente comprometido com outra legenda, organize uma convenção e uma eleição partidária no PSDB?", questiona Barboza - sem citar nomes.

O vereador tucano também critica a direção gaúcha por dar pouca visibilidade à pré-candidatura de Maranata ao governo do Estado."Parece-me que existe um esforço da direção estadual do partido para omitir a pré-candidatura do prefeito Maranata. Pelo menos, essa é a minha impressão", acusa Moisés Barboza.

Na avaliação do presidente do diretório de Porto Alegre, a pré-candidatura de Maranata "é uma candidatura honesta, transparente, que expressa a vontade de uma parte do partido que inclui prefeitos que resistiram às pressões para sair do partido (junto com Leite) e ficaram por se identificar com o posicionamento ideológico do PSDB. Essas pessoas apostam no Maranata como um representante do municipalismo. Estou muito contente de realmente termos uma candidatura, de podermos digitar na urna o número 45 nas eleições de 2026."

Na semana passada, o ex-governador do Ceará Ciro Gomes trocou o PDT pelo PSDB. Ciro deve concorrer ao governo cearense em 2026. Na avaliação de Moisés Barboza, a filiação de uma liderança de dimensão nacional como a de Ciro Gomes demonstra que os tucanos continuam com força política.

"Parece que existe uma narrativa mentirosa de que o PSDB estaria acabando, para fazer lideranças saírem do partido e ingressarem em outras legendas com outros projetos de poder. Inclusive, partidos que são base do governo (Luiz Inácio) Lula (da Silva, PT), como o PSD. Não adianta falarmos que nós, do PSDB, somos oposição ao governo petista e, ao sairmos do PSDB, entrarmos em um partido que é da base do governo Lula", alfinetou o vereador e dirigente tucano.