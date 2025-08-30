Leite e Kassab participam de filiação de prefeitos ao PSD em Porto Alegre

O presidente nacional do PSD Gilberto Kassab e o governador Eduardo Leite participaram da cerimônia de filiação de mais de 30 prefeitos gaúchos neste sábado no auditório da AMRIGS. Na ocasião, vários prefeitos defenderam a candidatura de Leite à presidência da República na eleição de 2026. O evento contou com mais de 700 prefeitos, vices, deputados e vereadores do PSD. Também participaram lideranças de outros partidos, como nomes do MDB e Podemos.