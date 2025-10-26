Alckmin diz que há bons motivos para acreditar no diálogo com os EUA

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse neste domingo (26) que o Brasil tem bons motivos para acreditar no diálogo com os Estados Unidos. Em postagem nas redes sociais, Alckmin comentou o encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, dos Estados Unidos, em Kuala Lumpur, na Malásia. "O encontro entre os presidentes Lula e Trump, na Malásia, prova que temos bons motivos para acreditar no diálogo. Foi mais um passo para Brasil e Estados Unidos estreitarem ainda mais seus laços de amizade. E é mais uma evidência do compromisso do governo do presidente Lula com o povo brasileiro", declarou.

Durante a reunião com Donald Trump, o presidente Lula pediu a revogação do tarifaço norte-americano contra as exportações brasileiras. Após o encontro, a diplomacia norte-americana foi autorizada por Trump a iniciar as negociações com o governo brasileiro.

Em julho deste ano, Trump anunciou um tarifaço de 50% sobre todos os produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos. Em seguida, ministros do governo brasileiro e do Supremo Tribunal Federal (STF) também foram alvo da revogação de vistos de viagem e outras sanções pela administração norte-americana.