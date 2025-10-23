Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaJulgamento

Publicada em 23 de Outubro de 2025 às 18:32

STF suspende julgamento sobre uso de créditos de ICMS por distribuidoras de combustíveis

A controvérsia surgiu porque a Constituição prevê que o ICMS não incide sobre operações que destinem combustíveis a outros Estados

A controvérsia surgiu porque a Constituição prevê que o ICMS não incide sobre operações que destinem combustíveis a outros Estados

Sindiatacadistas/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vista e suspendeu o julgamento que discute se as distribuidoras de combustíveis podem manter créditos de ICMS oriundos de operações dentro do mesmo Estado antes da saída interestadual do produto. O julgamento era realizado no plenário virtual e o placar está em 3 a 1 a favor dos Estados.
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vista e suspendeu o julgamento que discute se as distribuidoras de combustíveis podem manter créditos de ICMS oriundos de operações dentro do mesmo Estado antes da saída interestadual do produto. O julgamento era realizado no plenário virtual e o placar está em 3 a 1 a favor dos Estados.
A controvérsia surgiu porque a Constituição prevê que o ICMS não incide sobre operações que destinem combustíveis a outros Estados.
O Fisco e contribuintes, porém, divergem em relação à possibilidade de aproveitar os créditos relativos às operações anteriores.
 

Notícias relacionadas