Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaImposto De Renda

Publicada em 01 de Outubro de 2025 às 12:06

Mais de 66% das declarações de IR na malha fina foram liberadas por autorregularização

Ainda permanecem retidas na malha 1,3 milhão de declarações

Ainda permanecem retidas na malha 1,3 milhão de declarações

Joédson Alves/Agência Brasil/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
A Receita Federal informou nesta quarta-feira, 1º de outubro, que mais de 66% das declarações de Imposto de Renda que foram retidas na malha fina já foram liberadas após serem regularizadas pelos próprios contribuintes.
A Receita Federal informou nesta quarta-feira, 1º de outubro, que mais de 66% das declarações de Imposto de Renda que foram retidas na malha fina já foram liberadas após serem regularizadas pelos próprios contribuintes.
Em nota, o órgão afirmou que recebeu 45,6 milhões de declarações e que 8% caíram na malha fina (3,9 milhões).
Ainda permanecem retidas na malha 1,3 milhão de declarações, o que corresponde a 2,8% do total de declarações recebidas.
Desse total, 32,6% estão na situação por inconformidades em deduções. Esse é o principal motivo das retenções que sobraram. Outros 30,8% caíram na malha fina por "omissão de rendimentos".

Notícias relacionadas