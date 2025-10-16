Mario Ikeda assume Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul

O governador Eduardo Leite (PSD) anunciou a troca do secretário estadual de Segurança Pública nesta quinta-feira: o coronel da Brigada Militar Mario Ikeda assume a pasta no lugar do delegado Sandro Caron. Como Ikeda era o secretário-adjunto, o governador também nomeou a delegada Adriana Regina da Costa para substituir o coronel na secretaria-adjunta.
Leite comunicou a nomeação da nova direção da Secretaria de Segurança Pública (SSP) em sua conta na rede social X. "Desejo muito sucesso ao coronel Ikeda e à delegada Adriana nessa nova missão de comandar e dar continuidade ao trabalho exemplar que vem sendo feito. Tenho plena confiança de que seguirão atuando com foco, integração e comprometimento para manter e aprofundar as reduções recorde da criminalidade, garantindo mais tranquilidade e qualidade de vida aos gaúchos e gaúchas", escreveu em sua postagem.
A saída de Caron foi anunciada na semana passada, após uma proposta de trabalho na iniciativa privada que, segundo o próprio ex-secretário, foi "irrecusável". Chefe da secretaria desde 2023, Caron auxiliou na diminuição do índice de criminalidade do Estado, com quedas nas taxas de latrocínios e homicídios dolosos.
O governador fez questão de agradecer o ex-secretário. "Quero expressar meu profundo agradecimento ao Sandro Caron, que conduziu a política de segurança pública com competência, dedicação e resultados concretos. Sob sua liderança, o Estado viveu os dois anos mais seguros da história recente, fruto de estratégias bem definidas pelo Programa RS Seguro e dos investimentos históricos que temos realizado nas forças de segurança e no sistema penal", mencionou em sua postagem no X.
Mario Yúkio Ikeda ingressou na Brigada Militar em 1985 e passou por diversas unidades. Participou da Força Nacional de Segurança Pública que atuou nos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos no Rio de Janeiro e atuou na Copa das Confederações, em 2013, integrando a Secretaria Extraordinária de Segurança de Grandes Eventos.
Foi gerente de Operações do Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICCR) do Estado durante a Copa do Mundo de 2014, comandante do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) e comandante do Comando de Policiamento da Capital (CPC). Exerceu o cargo de subcomandante-geral da Brigada Militar, e, na sequência, de comandante-geral da Brigada Militar entre 2018 e 2019.