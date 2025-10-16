Mario Ikeda assume Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul

O governador Eduardo Leite (PSD) anunciou a troca do secretário estadual de Segurança Pública nesta quinta-feira: o coronel da Brigada Militar Mario Ikeda assume a pasta no lugar do delegado Sandro Caron. Como Ikeda era o secretário-adjunto, o governador também nomeou a delegada Adriana Regina da Costa para substituir o coronel na secretaria-adjunta.

Leite comunicou a nomeação da nova direção da Secretaria de Segurança Pública (SSP) em sua conta na rede social X. "Desejo muito sucesso ao coronel Ikeda e à delegada Adriana nessa nova missão de comandar e dar continuidade ao trabalho exemplar que vem sendo feito. Tenho plena confiança de que seguirão atuando com foco, integração e comprometimento para manter e aprofundar as reduções recorde da criminalidade, garantindo mais tranquilidade e qualidade de vida aos gaúchos e gaúchas", escreveu em sua postagem.

A saída de Caron foi anunciada na semana passada, após uma proposta de trabalho na iniciativa privada que, segundo o próprio ex-secretário, foi "irrecusável". Chefe da secretaria desde 2023, Caron auxiliou na diminuição do índice de criminalidade do Estado Chefe da secretaria desde 2023, Caron auxiliou na, com quedas nas taxas de latrocínios e homicídios dolosos.

O governador fez questão de agradecer o ex-secretário. "Quero expressar meu profundo agradecimento ao Sandro Caron, que conduziu a política de segurança pública com competência, dedicação e resultados concretos. Sob sua liderança, o Estado viveu os dois anos mais seguros da história recente, fruto de estratégias bem definidas pelo Programa RS Seguro e dos investimentos históricos que temos realizado nas forças de segurança e no sistema penal", mencionou em sua postagem no X.

Mario Yúkio Ikeda ingressou na Brigada Militar em 1985 e passou por diversas unidades. Participou da Força Nacional de Segurança Pública que atuou nos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos no Rio de Janeiro e atuou na Copa das Confederações, em 2013, integrando a Secretaria Extraordinária de Segurança de Grandes Eventos.