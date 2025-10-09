Secretário de Segurança Pública deixará o cargo nos próximos dias

O secretário de Segurança Pública, Sandro Caron, deixará o cargo nos próximos dias. A saída se dá por uma proposta de trabalho na iniciativa privada que, segundo Caron, foi "irrecusável". Enquanto não há anúncio de um novo nome, o comando da pasta ficará a cargo do atual secretário- adjunto, Mário Ikeda.

diminuição do índice de criminalidade do Estado Chefe da secretaria desde 2023, Caron auxiliou na, com quedas nas taxas de latrocínios e homicídios dolosos. Mesmo sendo natural de Porto Alegre, Caron já atuou como secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará , cargo que deixou em 2022 para entra no secretariado do governador Eduardo Leite (PSD). Também trabalhou como Delegado Regional Executivo do Rio Grande do Norte e Diretor de Inteligência da Polícia Federal.