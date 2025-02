Rio Grande do Sul termina janeiro com queda em índice de criminalidade

Janeiro de 2025 encerra com diminuição de vários dos índices criminais registrados no Estado em relação ao mesmo período no ano anterior. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), entre as maiores quedas de ocorrências estão crimes de latrocínio, em 50%, de 6 casos em 2024 para 3 em 2025; e homicídio doloso, em 45%, passando de 190 casos para 105.

Crimes de feminicídio caíram em 17%, com 10 ocorrências no último mês, comparada a 12 ocorrências anteriores. No caso de roubo a pedestre, a queda foi de 37%, com 978 ocorrências registradas. Em janeiro de 2025, foram mais de 1,5 mil. Roubos de veículos tiveram retração de 35%, de 269 ocorrências para 175.

Também houve redução de ocorrências no transporte público, em estabelecimentos comerciais e em instituições financeiras - a última com nenhum registro. No transporte público, a queda foi de 44% - de 27 para 15 ocorrências de roubos de passageiros e motoristas. Em estabelecimentos comerciais, a queda foi de 17%, passando de 447 casos para 369 correspondentes a furtos, roubos e arrombamentos.

Entre os números que aumentaram este ano estão: tráfico de entorpecentes, em 14,03%, de 1.283 para 1.463, e vítimas de lesão corporal seguida de morte, em 50%, de 2 para 4 ocorrências.