Publicada em 16 de Outubro de 2025 às 12:53

Alcolumbre anuncia cancelamento da sessão de vetos do licenciamento ambiental desta quinta

Alcolumbre disse que cancelamento atende solicitação da liderança do governo no Congresso

Andressa Anholete/Agência Senado/JC
Agências
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), informou nesta quinta-feira (16), em nota, o cancelamento da sessão conjunta do Congresso Nacional, que iria analisar os 63 vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Segundo ele, o cancelamento da sessão atende solicitação da liderança do Governo no Congresso.
Na quarta, senadores já pediam o adiamento, em razão da falta de acordo. Segundo o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, informou, tanto a senadora Tereza Cristina (PP-MS), ligada ao agronegócio, como o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), defendiam o adiamento. Conforme Randolfe, a orientação do governo é pela manutenção dos vetos.
A análise de vetos é sempre vista com preocupação pelo Palácio do Planalto, em razão do potencial de desgaste com o Congresso. A última sessão, em 17 de junho, causou atritos entre os dois Poderes após a responsabilização por eventuais aumentos na conta de luz causados pela derrubada de vetos ao projeto das eólicas em alto-mar.

