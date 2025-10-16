Câmara aprova relatório da CPI do Dmae por unanimidade em sessão extraordinária

Em sessão extraordinária na manhã desta quinta-feira (16), foi aprovado por unanimidade o relatório final da CPI do Dmae. Abertos os trabalhos, a votação não durou um minuto e os sete vereadores presentes acompanharam o relator, Rafael Fleck (MDB). Também participaram os vereadores Jesse Sangali (PL), Ramiro Rosário (Novo), Marcos Felipe (Cidadania), Vera Armando (PP), Cláudia Araújo (PSD) e Gilson Padeiro (PSDB).

O documento responsabiliza a União por omissão e vulnerabilização do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre.

Chamou a atenção a ausência da oposição nesta manhã. Após a tensão desta quarta, que resultou em um conflito com a Guarda Municipal . Após a, a presidente da CPI, vereadora Natasha (PT), e os demais, não estiveram presentes.

“Se por motivos políticos ou particulares eles não compareceram à sessão, é da responsabilidade do mandato de cada um”, opina Fleck. Ele ainda explica que não houve nenhum pedido formal no processo para cancelar a reunião. “Independentemente do que aconteceu, a Casa precisa continuar os seus trâmites”, frisou, em alusão ao conflito do dia anterior.

O vereador completou ao sinalizar que, no sábado (18), se encerraria o prazo da CPI. Por fim, foi salientado que essa era uma investigação referente a práticas de corrupção, o que não está relacionado à concessão da autarquia, processo que seguirá os trâmites paralelos.