Guarda Municipal dispara balas de borracha contra vereadores e manifestantes em Porto Alegre

Atualizada às 17h45min



Durante a sessão desta quarta-feira (15), a Guarda Municipal disparou balas de borracha, bombas de efeito moral e spray de pimenta contra vereadores da oposição e manifestantes que se acumulavam nos portões de entrada. No início da tarde, vários militantes vieram até a casa para protestar contra o Código de Limpeza Urbana Municipal e a concessão do Dmae, projetos que deveriam ser discutidos pelos parlamentares.

Enquanto os parlamentares discutiam a entrada de mais militantes no plenário, chegou a notícia de que um dos manifestantes de que estava na frente do Legislativo foi agredido por um agente da Guarda Municipal. No mesmo momento, os vereadores da oposição, assessores e o público que ocupava as galerias correu para a porta do prédio, buscando entender o que havia acontecido.



Para dispersar o tumulto, os servidores dispararam. As bombas de borracha atingiram os vereadores Giovani Culau (PCdoB) e Erick Dênil (PCdoB) e o deputado Miguel Rosseto (PT), que recebeu uma bala de borracha pelas costas. A vereadora Natasha Ferreira (PT) foi atacada com spray de pimenta e sofreu queimaduras. “Isso é o símbolo do autoritarismo da presidente Nádia”, pontuou o vereador Giovani Culau, se referindo à vereadora Comandante Nádia (PL), presidente da Câmara.



Em entrevista, Nádia afirmou que vereadores da oposição realizaram discursos que incitaram o manifestantes a agirem de forma inadequada. “Não podemos ter violência de jeito nenhum, nem de um lado, nem de outro”, afirmou ela.



Nesse momento, a sessão está pausada e a Mesa Diretora está sendo ocupada por vereadores da oposição. O vereador Alexandre Bublitz (PT) reabriu a sessão e logo a encerrou, mas ainda não se sabe se a decisão é definitiva.

Em telefonema com o prefeito Sebastião Melo (MDB), Natasha solicitou uma reunião com o chefe do Executivo, afirmando que a bancada de oposição não dará continuidade a nenhuma sessão até que o encontro ocorra. A líder do PT afirmou que os opositores pedirão a renúncia de Nádia. “Nadia não pode mais ser presidente. Foi uma escolha política o conflito que tivemos aqui”, avaliou. De acordo com o prefeito, o secretário de Segurança da Capital, Alexandre Aragon, está sendo contatado.



A bancada da base está reunida na sala da presidência há mais de uma hora. Nos bastidores, corre a possibilidade de que a presidente inicie uma sessão extraordinária para votar o Código de Limpeza Urbana.