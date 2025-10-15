Fórum de Entidades debate mobilidade e transporte na Câmara de Porto Alegre

A Câmara Municipal de Porto Alegre agendou para esta quinta-feira (16) mais uma reunião do Fórum das Entidades, cujo objetivo é debater os projetos do novo Plano Diretor Urbano Sustentável e da Lei do Uso do Solo com a sociedade civil.
Já foram realizados dois encontros, sobre os temas Desenvolvimento Social e Cultural, e Patrimônio Cultural. O debate desta quinta (16) será sobre Mobilidade e Transporte.