Base do governo veta convocação de Eduardo Leite na CPI da Energia Elétrica

Os deputados estaduais da base do governo Eduardo Leite (PSD) que participam da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga irregularidades na prestação de serviços de energia elétrica no Rio Grande do Sul barraram a convocação do governador para prestar esclarecimentos sobre o contrato com a empresa CEEE Equatorial. Por 7 votos a 4, os parlamentares governistas rejeitaram nesta segunda-feira (13) o requerimento para que Leite prestasse esclarecimentos sobre o contrato com a distribuidora de energia elétrica Equatorial.

O autor do requerimento, deputado Miguel Rossetto (PT), buscava saber sobre a obrigação prevista na Cláusula 4.1 do Contrato de Compra e Venda de Ações da CEEE-D, firmado em 8 de julho de 2021, que impõe ao comprador a manutenção da capacitação técnica da concessionária.



“É lamentável uma maioria governista impedir a manifestação importante do governador. Cabe ao governador que vendeu a CEEE acompanhar o cumprimento das obrigações contratuais. Neste item do contrato, é claro que há um problema sério de qualidade da empresa. Solicitamos que Eduardo Leite informasse à CPI se está acompanhando esse tema pela responsabilidade que tem como signatário do contrato”, justificou o presidente do colegiado.

A gestão Leite privatizou a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) em 2021. A empresa que comprou o setor de distribuição de energia foi a CEEE Equatorial. O problema é que o serviço passou a apresentar diversas falhas, conforme diversos relatos apresentados na própria CPI.