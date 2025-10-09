Marco Rubio e chanceler de Lula combinam encontro em Washington durante ligação

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, conversaram por telefone na manhã desta quinta-feira (9), no primeiro contato entre os dois desde que Donald Trump indicou o chefe da diplomacia americana como o principal negociador com o Brasil. De acordo com pessoas a par da conversa desta quinta, o telefonema durou cerca de 15 minutos. Rubio convidou Vieira para uma reunião em Washington em breve. Vieira aceitou e deve viajar, em data ainda a ser definida pelas duas equipes.

"Na ocasião (da ligação desta quinta), após diálogo muito positivo sobre a agenda bilateral, acordaram que equipes de ambos os governos manterão reunião proximamente em Washington, em data a ser definida, para dar seguimento ao tratamento das questões econômico-comerciais entre os dois países, conforme definido pelos presidentes", disse o Itamaraty, em nota.

Mais cedo, durante entrevista à rádio Piatã da Bahia, Lula havia antecipado que Vieira e Rubio tinham se falado. Entretanto, o presidente disse que a conversa teria ocorrido na quarta (8). O governante também comentou o telefonema que teve com Trump, dizendo que ficou surpreso com a conversa que "parecia impossível".

"Eu disse que precisava retirar a taxação dos produtos brasileiros, que ele tinha sido mal informado. Agora começa outro momento. Ainda ontem, a pessoa que ele indicou, que é o secretário de Estado, Marco Rubio, ligou para o meu ministro Mauro Vieira. Talvez a conversa comece a partir de agora", disse Lula.

O secretário de Estado foi designado por Trump para dar sequência às tratativas com Vieira, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o ministro Fernando Haddad (Fazenda). O chefe da diplomacia americana é considerado alguém com forte viés ideológico e que faz oposição ferrenha à esquerda latino-americana, principalmente aos regimes da Venezuela e de Cuba.

Apesar dessa avaliação, auxiliares de Lula diretamente envolvidos nas conversas em curso com Washington apostam que prevalecerá o pragmatismo de Trump e que Rubio cumprirá a orientação que receber da Casa Branca.