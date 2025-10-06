Violência contra a mulher precisa ser monitorada para não acabar em morte, diz Fábia Richter

A violência contra a mulher no Rio Grande do Sul mostra um número assustador: 75% dos feminicídios no Rio Grande do Sul não têm medida protetiva e o mais grave é que não chegaram aos órgãos da segurança pública. A informação é da secretária estadual da Mulher, Fábia Richter, que tomou posse nesta segunda-feira (6) no cargo durante solenidade no Palácio Piratini. O ato de nomeação contou com presença do governador Eduardo Leite. Além de Fábia Richter, a delegada Viviane Nery Viegas assumiu como secretária-adjunta da pasta. "É preciso agir preventivamente, ou seja, é preciso conversar com toda a sociedade. Nós vamos dizer que essa opressão e violência contra a mulher têm que ser monitorada e cuidada para não acabar em morte", destaca.

Segundo Fábia Richter, o trabalho da secretaria será atuar pontualmente para que não aconteça mortes como aconteceu em abril de 2025 - considerada por ela uma verdadeira anomalia. A ideia, de acordo com a secretária, é evitar casos de violência contra a mulher no grande feriado que se aproxima - Natal e Ano-Novo. "Nós iremos em curto e médio prazo conversar abertamente com a sociedade usando a educação. Cuidar da pauta da mulher é cuidar das pessoas, da família e dos filhos", comenta. A secretária estadual da Mulher espera que a partir de agora as pessoas também possam avisar mais e esqueçam o ditado: em briga de casal não se mete a colher. "Vamos intervir sim para que esse desentendimento não termine em uma agressão severa com a morte de uma mulher", acrescenta.

A secretária da Mulher disse que fica feliz porque será encontrado um "caminho mais rápido" para evitar que a anomalia da Páscoa não aconteça no Natal e no Ano-Novo. Fábia Richter afirma que é preciso de toda a sociedade nesta luta porque em algum momento serão encontradas pessoas que não entendem o verdadeiro sentido da macheza do gaúcho. "Porque ser macho não é controlar ou matar. A sociedade não está preparada, principalmente os homens, para que as mulheres possam ser quem elas quiserem. O verdadeiro macho gaúcho é o gentil, o solidário e aquele que enxerga uma mulher poderosa ao seu lado e não se diminui", destaca.

O governador Eduardo Leite disse que não pode ser admitido que uma pessoa sofra violência ou morte por conta do gênero. "O trabalho será para reforçar o acolhimento que estimule a oferta das denúncias", relata. Leite explica que o poder público precisa tomar conhecimento dos casos de violência contra a mulher. "O fato é que 75% dos casos de morte de mulheres não terem antes uma medida protetiva significa que nós falhamos inclusive em promover o acolhimento das mulheres", acrescenta.

A ideia, segundo o governador, é ampliar os serviços na área de segurança para que não fique sem ser notificado um caso de violência contra a mulher. "Vamos avançar tanto no tratamento, cuidado e no acompanhamento da vítima quanto do agressor para que ele saiba que tem consequências e que o Estado está de olho e ele evite essa prática tão abjeta", comenta.

A criação da Secretaria da Mulher foi aprovada pela Assembleia Legislativa no final de agosto a partir de projeto de lei enviado pelo governador. Ex-prefeita de Cristal, Fábia Richter foi anunciada no dia 24 de setembro como titular da pasta.