Publicada em 06 de Outubro de 2025 às 13:32

Violência contra a mulher precisa ser monitorada para não acabar em morte, diz Fábia Richter

Fábia Richter afirma que sociedade não está preparada, principalmente os homens, para que as mulheres possam ser quem elas quiserem

Humberto Pradera/PSB/Divulgação/JC
Cláudio Isaías
A violência contra a mulher no Rio Grande do Sul mostra um número assustador: 75% dos feminicídios no Rio Grande do Sul não têm medida protetiva e o mais grave é que não chegaram aos órgãos da segurança pública. A informação é da secretária estadual da Mulher, Fábia Richter, que tomou posse nesta segunda-feira (6) no cargo durante solenidade no Palácio Piratini. O ato de nomeação contou com presença do governador Eduardo Leite. Além de Fábia Richter, a delegada Viviane Nery Viegas assumiu como secretária-adjunta da pasta. "É preciso agir preventivamente, ou seja, é preciso conversar com toda a sociedade. Nós vamos dizer que essa opressão e violência contra a mulher têm que ser monitorada e cuidada para não acabar em morte", destaca.
Segundo Fábia Richter, o trabalho da secretaria será atuar pontualmente para que não aconteça mortes como aconteceu em abril de 2025 - considerada por ela uma verdadeira anomalia. A ideia, de acordo com a secretária, é evitar casos de violência contra a mulher no grande feriado que se aproxima - Natal e Ano-Novo. "Nós iremos em curto e médio prazo conversar abertamente com a sociedade usando a educação. Cuidar da pauta da mulher é cuidar das pessoas, da família e dos filhos", comenta. A secretária estadual da Mulher espera que a partir de agora as pessoas também possam avisar mais e esqueçam o ditado: em briga de casal não se mete a colher. "Vamos intervir sim para que esse desentendimento não termine em uma agressão severa com a morte de uma mulher", acrescenta. 
A secretária da Mulher disse que fica feliz porque será encontrado um "caminho mais rápido" para evitar que a anomalia da Páscoa não aconteça no Natal e no Ano-Novo. Fábia Richter afirma que é preciso de toda a sociedade nesta luta porque em algum momento serão encontradas pessoas que não entendem o verdadeiro sentido da macheza do gaúcho. "Porque ser macho não é controlar ou matar. A sociedade não está preparada, principalmente os homens, para que as mulheres possam ser quem elas quiserem. O verdadeiro macho gaúcho é o gentil, o solidário e aquele que enxerga uma mulher poderosa ao seu lado e não se diminui", destaca.
O governador Eduardo Leite disse que não pode ser admitido que uma pessoa sofra violência ou morte por conta do gênero. "O trabalho será para reforçar o acolhimento que estimule a oferta das denúncias", relata. Leite explica que o poder público precisa tomar conhecimento dos casos de violência contra a mulher. "O fato é que 75% dos casos de morte de mulheres não terem antes uma medida protetiva significa que nós falhamos inclusive em promover o acolhimento das mulheres", acrescenta.
A ideia, segundo o governador, é ampliar os serviços na área de segurança para que não fique sem ser notificado um caso de violência contra a mulher. "Vamos avançar tanto no tratamento, cuidado e no acompanhamento da vítima quanto do agressor para que ele saiba que tem consequências e que o Estado está de olho e ele evite essa prática tão abjeta", comenta.  
A criação da Secretaria da Mulher foi aprovada pela Assembleia Legislativa no final de agosto a partir de projeto de lei enviado pelo governador. Ex-prefeita de Cristal, Fábia Richter foi anunciada no dia  24 de setembro como titular da pasta.

