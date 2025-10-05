Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaGoverno Do Estado

Publicada em 05 de Outubro de 2025 às 17:58

Fábia Richter toma posse como secretária da Mulher nesta segunda-feira

Fábia Richter, ao lado do governador Eduardo Leite, foi anunciada no dia 24 de setembro como titular da pasta

Fábia Richter, ao lado do governador Eduardo Leite, foi anunciada no dia 24 de setembro como titular da pasta

Marcus Meneghetti/Especial/JC
Compartilhe:
JC
JC
A enfermeira Fábia Richter (PSD), ex-prefeita de Cristal, tomará posse como secretária estadual da Mulher nesta segunda-feira, 6 de outubro, às 10h, em solenidade no Palácio Piratini, que será conduzida pelo governador Eduardo Leite. Na ocasião, a delegada de Polícia Viviane Nery Viegas – que vinha atuando como diretora de Justiça na Secretaria Estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos – assume como secretária-adjunta da nova pasta. Fábia Richter e adjunta foram anunciadas para comandar a pasta no dia 24 de setembro pelo governador.
A enfermeira Fábia Richter (PSD), ex-prefeita de Cristal, tomará posse como secretária estadual da Mulher nesta segunda-feira, 6 de outubro, às 10h, em solenidade no Palácio Piratini, que será conduzida pelo governador Eduardo Leite. Na ocasião, a delegada de Polícia Viviane Nery Viegas – que vinha atuando como diretora de Justiça na Secretaria Estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos – assume como secretária-adjunta da nova pasta. Fábia Richter e adjunta foram anunciadas para comandar a pasta no dia 24 de setembro pelo governador.
A criação da Secretaria da Mulher foi aprovada pela Assembleia Legislativa no final de agosto, a partir de projeto de lei enviado pelo Piratini. Após um grupo de deputados estaduais liderados pela procuradora especial da Mulher do Legislativo gaúcho, Bruna Rodrigues (PCdoB), pressionar o Piratini para reinstituir o órgão, Leite enviou ao Parlamento gaúcho o projeto contemplando a reivindicação.
A pasta foi criada pela primeira vez na gestão do governador Tarso Genro (PT) que comandou o Estado entre 2011 e 2014. Porém, o ex-governador José Ivo Sartori (MDB), que dirigiu o Estado no período de 2015-2018, extinguiu a secretaria.
Na época do ato de recriação da Secretaria da Mulher, o governador Eduardo Leite considerou a articulação com os parlamentares "um exemplo da boa política" praticada no Rio Grande do Sul, em que integrantes da oposição e do governo do Estado trabalharam juntos pela recriação da estrutura que deve gerir as políticas voltadas para as mulheres.

Notícias relacionadas