Fábia Richter toma posse como secretária da Mulher nesta segunda-feira

A enfermeira Fábia Richter (PSD), ex-prefeita de Cristal, tomará posse como secretária estadual da Mulher nesta segunda-feira, 6 de outubro, às 10h, em solenidade no Palácio Piratini, que será conduzida pelo governador Eduardo Leite. Na ocasião, a delegada de Polícia Viviane Nery Viegas – que vinha atuando como diretora de Justiça na Secretaria Estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos – assume como secretária-adjunta da nova pasta. Fábia Richter e adjunta foram anunciadas para comandar a pasta no dia 24 de setembro pelo governador.

A criação da Secretaria da Mulher foi aprovada pela Assembleia Legislativa no final de agosto, a partir de projeto de lei enviado pelo Piratini. Após um grupo de deputados estaduais liderados pela procuradora especial da Mulher do Legislativo gaúcho, Bruna Rodrigues (PCdoB), pressionar o Piratini para reinstituir o órgão, Leite enviou ao Parlamento gaúcho o projeto contemplando a reivindicação.

A pasta foi criada pela primeira vez na gestão do governador Tarso Genro (PT) que comandou o Estado entre 2011 e 2014. Porém, o ex-governador José Ivo Sartori (MDB), que dirigiu o Estado no período de 2015-2018, extinguiu a secretaria.

Na época do ato de recriação da Secretaria da Mulher, o governador Eduardo Leite considerou a articulação com os parlamentares "um exemplo da boa política" praticada no Rio Grande do Sul, em que integrantes da oposição e do governo do Estado trabalharam juntos pela recriação da estrutura que deve gerir as políticas voltadas para as mulheres.