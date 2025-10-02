Líder do governo Eduardo Leite na Assembleia do RS será o relator do orçamento para 2026

O deputado estadual Frederico Antunes (PP), líder do governo de Eduardo Leite (PSDB) na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, será o relator da Lei Orçamentária para 2026. A votação da matéria está prevista para o mês de novembro, já que, até o dia 30 do mesmo mês, a lei precisa ser encaminhada ao Executivo para ser sancionada pelo governador.

A indicação da relatoria foi aprovada por unanimidade na Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa. Até a próxima sexta-feira, 9 de outubro, o envio de emendas parlamentares e populares para a comissão precisa ser finalizado.



De confiança do governador, o deputado também foi o relator da lei orçamentária anual em anos anteriores, assim como da lei de diretrizes orçamentárias e do plano plurianual.