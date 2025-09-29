Após procedimento na coluna em SP, Leite participará de posse no STF em Brasília

O governador Eduardo Leite retorna a Porto Alegre, nesta segunda-feira (29), após passar por um procedimento na coluna em São Paulo. Mas antes disso o chefe do Executivo gaúcho participará da posse do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, em Brasília, às 16h.

Leite foi submetido, na sexta-feira, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, a um procedimento de bloqueio na coluna cervical e lombar, indicado em decorrência de quadro de dor associado a hérnias de disco. A intervenção foi realizada com sucesso pelo neurocirurgião Francisco Sampaio, com acompanhamento clínico da médica Ludhmila Hajjar.

A opção por São Paulo se deve ao fato de a doutora Ludhmila acompanhar o governador há longa data, conhecer detalhadamente seu histórico clínico e exercer sua atividade profissional nesse hospital. “Eduardo Leite encontra-se em bom estado geral, com boa evolução clínica e seguirá acompanhamento ambulatorial”, informou a nota do governo.