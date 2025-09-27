Porto Alegre,

Publicada em 27 de Setembro de 2025 às 16:33

Eduardo Leite se reúne com embaixador em Buenos Aires para discutir integração com Argentina

Governador gaúcho se reuniu com embaixador brasileiro durante café da manhã na Embaixada do Brasil em Buenos Aires

Mauricio Tonetto/Secom/Divulgação/JC
Agências
O governador gaúcho Eduardo Leite (PSD) se reuniu na manhã deste sábado (27) com o embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli. O encontro, realizado durante café da manhã na Embaixada do Brasil em Buenos Aires, teve como mote a cooperação turística com o país vizinho. Especialmente, com foco na promoção conjunta da rota das missões jesuíticas, que completará 400 anos em 2026.
“É muito importante posicionar o embaixador sobre esse projeto, porque queremos uma integração ainda mais forte com a Argentina para o desenvolvimento turístico das missões”, teria afirmado o governador, conforme material divulgado pelo Piratini à imprensa. 
Ele lembrou, ainda, que os argentinos já são o principal emissor internacional para o Estado, com mais de 1 milhão de visitantes entre janeiro e agosto deste ano, e ressaltou que a meta agora é aumentar a permanência desses turistas em solo gaúcho.
Outra pauta estratégica esteve ligada à infraestrutura compartilhada entre a Argentina e o Rio Grande do Sul. Em especial, o gasoduto de Vaca Muerta. De acordo com o Piratini, o governador reiterou a relevância do projeto para garantir segurança energética ao Estado, com a construção da estrutura entre Uruguaiana e Porto Alegre, estimado em US$ 1 bilhão, para conectar a rede brasileira ao gás produzido na província argentina de Neuquén.
O embaixador também apresentou ao governador um panorama do cenário político argentino, incluindo o resultado das recentes eleições legislativas na província de Buenos Aires e as disputas nacionais previstas para outubro. Ao final do encontro, Leite presenteou Bitelli com um conjunto de cuia e bomba de chimarrão personalizado com o brasão de armas do Rio Grande do Sul, como símbolo da cultura e da hospitalidade gaúchas.
O encontro contou também com a presença do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e do secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini, o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes, e representantes de outros estados brasileiros. 

