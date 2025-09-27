Eduardo Leite se reúne com embaixador em Buenos Aires para discutir integração com Argentina

O governador gaúcho Eduardo Leite (PSD) se reuniu na manhã deste sábado (27) com o embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli. O encontro, realizado durante café da manhã na Embaixada do Brasil em Buenos Aires, teve como mote a cooperação turística com o país vizinho. Especialmente, com foco na promoção conjunta da rota das missões jesuíticas, que completará 400 anos em 2026.

“É muito importante posicionar o embaixador sobre esse projeto, porque queremos uma integração ainda mais forte com a Argentina para o desenvolvimento turístico das missões”, teria afirmado o governador, conforme material divulgado pelo Piratini à imprensa.

Ele lembrou, ainda, que os argentinos já são o principal emissor internacional para o Estado, com mais de 1 milhão de visitantes entre janeiro e agosto deste ano, e ressaltou que a meta agora é aumentar a permanência desses turistas em solo gaúcho.

Outra pauta estratégica esteve ligada à infraestrutura compartilhada entre a Argentina e o Rio Grande do Sul. Em especial, o gasoduto de Vaca Muerta. De acordo com o Piratini, o governador reiterou a relevância do projeto para garantir segurança energética ao Estado, com a construção da estrutura entre Uruguaiana e Porto Alegre, estimado em US$ 1 bilhão, para conectar a rede brasileira ao gás produzido na província argentina de Neuquén.

O embaixador também apresentou ao governador um panorama do cenário político argentino, incluindo o resultado das recentes eleições legislativas na província de Buenos Aires e as disputas nacionais previstas para outubro. Ao final do encontro, Leite presenteou Bitelli com um conjunto de cuia e bomba de chimarrão personalizado com o brasão de armas do Rio Grande do Sul, como símbolo da cultura e da hospitalidade gaúchas.

O encontro contou também com a presença do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e do secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini, o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes, e representantes de outros estados brasileiros.