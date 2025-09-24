Movimento Gasômetro do Povo se reúne com representante da União

Parlamentares de Porto Alegre e representantes do Movimento Gasômetro do Povo – formado por artistas, produtores e técnicos da cultura – se reuniram nesta quarta-feira (24) com o titular da Superintendência do Patrimônio da União (SPU), Émerson Vitsrki Rodrigues, para apresentar propostas de gestão para a Usina do Gasômetro. Entre as propostas apresentadas no encontro, estava o pedido para que o Ministério da Cultura assuma o espaço e, através de uma parceria com um banco nacional público (como o Banco do Brasil e a Caixa Federal), abra um centro cultural federal no Gasômetro.

Na semana passada, o prefeito Sebastião Melo (MDB) discutiu com a SPU ajustes no seu projeto de concessão à iniciativa privada do imóvel que pertence à União, mas é gerido pela prefeitura. A proposta de concessão, que segue o modelo seguido no Auditório Araújo Viana, foi criticada pelos artistas e parlamentares. No entanto, Rodrigues afirmou que a prioridade do uso do espaço é da prefeitura, que já tem um contrato de uso com a União. A SPU passou a gerir o Gasômetro há 15 dias. Nesta quinta-feira (25), a superintendência deve vistoriar o prédio da usina, e o superintendente deve se reunir com a prefeitura mais uma vez.