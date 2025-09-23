Líder do governo discute projetos em regime de urgência com parlamentares

O líder do governo Eduardo Leite (PSB) na Assembleia Legislativa, Frederico Antunes (PP), deve se reunir com deputados estaduais nesta quinta-feira (25) para esclarecer dúvidas sobre os quatro projetos do Executivo que trancam a pauta do Parlamento gaúcho. As propostas são reminiscentes do pacote de projetos enviado pelo Palácio Piratini em regime de urgência em julho. Até agora, a base governista aprovou todos os oito matérias do pacote - incluindo a recriação da Secretaria Estadual das Mulheres, a criação do Banrisul Instituto Cultural e Social e a imposição de um limite aos saques do Caixa Único do Estado.

Antunes destacou dois projetos que devem entrar na pauta das reuniões com a base aliada e outros parlamentares interessados nos temas. Um deles é a proposta de doação de um terreno estadual de 88 hectares ao município de Viamão - que pretende usar a área para a construção de um centro logístico. O problema é que dezenas de famílias indígenas vivem na região, que também engloba uma área de mata remanescente do bioma pampa.

Outro projeto que deve ser discutido com os parlamentares é a ampliação do passe livre e outros benefícios para estudantes da rede de ensino estadual e do ensino superior. As quatro matérias em regime de urgência devem ir ao plenário da Assembleia já na próxima semana.