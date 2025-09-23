Vereadores lançam manifesto em apoio à candidatura de Manuela d'Ávila ao Senado

Em união suprapartidária, parlamentares de Porto Alegre lançaram manifesto em apoio à candidatura de Manuela d'Ávila (sem partido) ao Senado. A mobilização foi organizada pelos vereadores Giovani Culau (PCdoB), Grazi Oliveira (PSOL) e Atena Roveda (PSOL), que defendem que a ex-deputada deve concorrer à senadora dentro de uma futura chapa de união contra a extrema-direita.

O texto, publicado nas redes sociais, destaca a garra e a bravura dos gaúchos, colocando Manuela junto de grandes nomes da história e da política do Estado. " O Rio Grande do Sul é feito de valentia que atravessa gerações, nascida nas lidas do campo, no chão das fábricas, nas lutas por democracia e legalidade." O manifesto ainda pontua que é preciso eleger ao Senado alguém que "rebata retrocessos". " No Senado, não precisamos de quem aceite arranjos ou meias-medidas. Precisamos de compromisso inegociável com a democracia e com o povo", diz o documento.

De acordo com Culau, o intuito da iniciativa é mobilizar a sociedade para a união política em torno da melhor e mais promissora candidata ao cargo. "Seguir com o que aprendemos nas eleições de 2022, quando derrotamos Bolsonaro. Tivemos unidade, mobilização social e o candidato certo, por isso vencemos", pontua ele. O parlamentar defende que a definição dos outros candidatos da chapa que irá se contrapor à direita também exige unidade, movimentação social e escolha do candidato mais apto, afirmando ainda que Juliana Brizola (PDT), Edegar Pretto (PT) e o deputado Paulo Pimenta (PT) devem participar desta equação.

O vereador é do mesmo partido que Manuela deixou no fim do ano passado. Quando questionado sobre a posição do PCdoB em relação à candidatura da ex-deputada, Culau deixou claro que a movimentação é assinada pelo seu mandato, não pela sigla.

Ainda sem partido, Manuela já manifestou publicamente a sua vontade de retornar a Brasília como senadora. Ela já conversou com líderes do PT, PSOL e PSB, que manifestaram interesse em tê-la como um de seus quadros políticos. A reportagem contatou a ex-deputada, mas não obteve retorno.