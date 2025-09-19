Prefeitos petistas declaram apoio a Pretto e Pimenta nas próximas eleições

mirando as eleições de 2026 Luiz Fernando Mainardi (PT), de Bagé, e Fernando Marroni (PT), de Pelotas, declararam apoio às candidaturas de Edegar Pretto ao Piratini e de Paulo Pimenta (PT) ao Senado. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (18), os quatro aparecem juntos e reafirmam a importância de compor uma chapa forte para o próximo pleito. Em movimentação, os prefeitos, declararam apoio às candidaturas deEm vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (18), os quatro aparecem juntos e reafirmam a importância de compor uma chapa forte para o próximo pleito.

Na publicação, os prefeitos gaúchos defendem que as candidaturas de Pretto e de Pimenta devem ser debatidas internamente pela sigla, afirmando ainda que eles são quadros fortes do partido. “Entendemos que esses dois companheiros são os melhores nomes para nós enfrentarmos uma eleição extremamente difícil”, considerou Mainardi.

Para Pimenta, o apoio dos prefeitos é muito importante, uma vez que comandam municípios relevantes para a economia e para a política gaúcha. Ele defende que todos têm o direito de manifestar suas opiniões e apresentar nomes qualificados ao partido, para que assim se possa construir uma chapa de unidade do campo popular com diálogo. Sobre a corrida ao Senado, o deputado considera que a chapa precisa lançar dois nomes fortes ao pleito, que serão definidos de acordo com os termos da aliança formada.

Nas últimas semanas, o PT vem conversando com diretores do PDT a fim de costurar uma chapa de frente ampla para o governo do Estado, podendo até ser encabeçada por Juliana Brizola (PDT), pré-candidata trabalhista. O apoio público dos prefeitos às candidaturas de Pretto e de Pimenta, no entanto, foi visto por alguns como a marcação de uma posição, demonstrando que não há consenso no partido para uma possível renúncia da liderança do projeto eleitoral.

Segundo Pretto, as conversas com outras siglas estão sendo coordenadas pelo presidente estadual do PT, o deputado Valdeci Oliveira, que já se pôs à disposição do PDT para a construção de uma frente ampla. “A formação oficial dessa frente com o PDT e com os demais partidos é uma responsabilidade do PT. Mas há um desejo do partido de que a gente se apresente como pré-candidato para ajudar a construir essa frente”, explicou. Perguntado sobre a possibilidade de ceder a cabeça de chapa à neta de Leonel Brizola, o presidente da Conab pontua que, em uma mesa de negociação, é preciso levar em conta o peso dos partidos.