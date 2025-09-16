Deputada renuncia à liderança da Minoria na Câmara para transferir função a Eduardo Bolsonaro

A deputada federal Caroline de Toni (PL-SC) comunicou, nesta terça-feira (16), a renúncia da liderança da Minoria na Câmara para transferir a função para o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). As declarações ocorreram em pronunciamento a jornalistas na Câmara dos Deputados.

"Gostaria de comunicar a todos a minha renúncia à liderança da Minoria da Câmara dos Deputados, para transferir essa responsabilidade ao deputado Eduardo Bolsonaro", afirmou a parlamentar. "Tomamos essa decisão convictos de que o Brasil precisa de união e de coragem, especialmente diante das perseguições políticas que tanto o Eduardo como seu pai, Jair Messias Bolsonaro, estão sofrendo", continuou.

Na ocasião, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), mencionou um ato da Mesa Diretora na gestão de Eduardo Cunha para justificar o gesto a Eduardo Bolsonaro. De acordo com o parlamentar, Caroline de Toni será vice-líder da Minoria, para representar Eduardo nos momentos de ausência em plenário.