Ex-presidente Jair Bolsonaro é levado para hospital

Atualizado em 16 de setembro de 2025, às 16h58min.

Por meio das redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho de Jair Bolsonaro, afirmou que seu saiu de casa, na tarde desta terça-feira (16), acompanhado por equipes da Polícia Penal. De acordo com ele, o ex-presidente apresentava uma "crise forte de soluço, vômito e pressão baixa" e foi encaminhado ao hospital DF Star, em Brasília.

Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa.

Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência.

Peço a oração de todos para que não seja nada grave. — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 16, 2025

Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, a defesa de Bolsonaro deve pedir autorização do Supremo antes de sair de casa para realizar procedimentos médicos. Como há uma emergência, contudo, os advogados podem enviar o atestado médico em seguida.

No domingo (14), Bolsonaro foi ao hospital para exames laboratoriais, de imagem e procedimento cirúrgico para retirada de lesões na pele. Moraes já havia autorizado o deslocamento com cerca de uma semana de antecedência. Os advogados apresentaram ao Supremo um atestado que diz que os exames evidenciaram "quadro de anemia por deficiência de ferro" e "pneumonia recente por broncoaspiração".

