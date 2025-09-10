Juliana Brizola se reúne com representantes do Podemos

A pré-candidata ao governo do Estado pelo PDT, Juliana Brizola, se reuniu com representantes do Podemos na tarde desta quarta-feira. Ela foi recebida pelo presidente estadual do Podemos, Everton Braz, e membros da executiva estadual na sede do partido. Eles conversaram sobre o cenário político para as eleições de 2026 no Rio Grande do Sul.

O Podemos faz parte do governo Eduardo Leite (PSD), uma vez que Ronaldo Santini é o titular da Secretaria Estadual de Turismo. Ao mesmo tempo, o deputado estadual Claudio Branchieri (Podemos) integra o bloco direitista de oposição ao Palácio Piratini.

Além de Juliana, quatro pré-candidatos ocupam cargos no Executivo: o presidente da Comissão Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto (PT); o vice-governador Gabriel Souza (MDB); o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata (PSDB); e a secretária de Relações Institucionais, Paula Mascarenhas (PSDB). Outros dois pré-candidatos ocupam cargos na Câmara dos Deputados, Luciano Zucco (PL) e Covatti Filho (PP).