Pré-candidatos ao governo do RS cumpriram agenda na Expointer

Os sete pré-candidatos lançados até agora ao governo do Rio Grande do Sul cumpriram agenda no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na Expointer. Os políticos tradicionalmente aproveitam o grande público, que neste ano superou um milhão de pessoas, e a visibilidade da feira para se aproximar do eleitorado.

Alguns pretendentes ao Palácio Piratini ocupam cargos no Executivo federal ou estadual, portanto, representaram instituições públicas na feira agropecuária. Por exemplo, o presidente da Comissão Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto (PT), o vice-governador Gabriel Souza (MDB), o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata (PSDB), e a secretária de Relações Institucionais, Paula Mascarenhas (PSDB).

Outros dois pré-candidatos ocupam cargos na Câmara dos Deputados, Luciano Zucco (PL) e Covatti Filho (PP). Até agora, Juliana Brizola (PDT) é a única aspirante que não possui cargo público. Vários dos pretendentes ao governo também visitaram a casa do Jornal do Comércio na feira.

COVATTI FILHO (PP)

Deputado Covatti Filho falou em evento da Cadeia Produtiva do Tabaco Filipe Lederhos/divulgação/JC

O deputado federal e pré-candidato pelo PP Covatti Filho esteve no Parque de Exposições Assis Brasil na terça e quarta-feira. Deve retornar ao evento no fim de semana. Entre as agendas de Covatti, estavam a visita ao Seminário Nacional da Cadeia Produtiva do Tabaco.

Além disso, ele também acompanhou a assembleia geral dos prefeitos da Famurs; visitou criadores de bovinos, equinos e ovinos; e o Setor de Máquinas e Implementos Agrícolas. Realizou ainda uma caminhada pelos estandes do Pavilhão da Agricultura Familiar.

EDEGAR PRETTO (PT)

Presidente da Conab, Edegar Pretto anunciou recursos federais CATIANA MEDEIROS/DIVULGAÇÃO/JC

O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e pré-candidato pelo PT, Edegar Pretto, divulgou na Expointer R$ 820 milhões em iniciativas do governo federal para a agricultura gaúcha. Na segunda-feira (1), ele anunciou um aporte de R$ 300 milhões para operações de Contratos de Opção de Venda (COV) de arroz. Na quarta (3), o investimento de R$ 21,7 milhões em iniciativas para os produtores de feijão.

Na quinta-feira (4), revelou os primeiros projetos contemplados em todo o país no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) de 2025 – programa que vai investir R$ 500 milhões nessa finalidade. No mesmo, dia Pretto visitou o Pavilhão da Agricultura Familiar.

GABRIEL SOUZA (MDB)

Vice-governador Gabriel Souza participou da assembleia da Famurs Mauricio Tonetto/Secom/JC

O pré-candidato do MDB, o vice-governador Gabriel Souza, cumpriu agenda na Expointer em, pelo menos duas ocasiões, nessa semana. Na quarta-feira (03), ele participou da assembleia geral dos prefeitos da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs).

Além disso, Souza representou o Palácio Piratini no prêmio O Futuro da Terra, entregue pelo Jornal do Comércio e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado (Fapergs) segunda-feira (1º). Na ocasião, ele criticou a ausência do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, na feira agropecuária.

JULIANA BRIZOLA (PDT)

Juliana Brizola cumpriu agenda com o deputado Luiz Marenco (e) Diogo Mendonça Dos Santos/Divulgação/JC

A pré-candidata pelo PDT, Juliana Brizola, participou nesta quinta-feira do programa Pampa Grande do Sul, do coordenador da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) e líder da banda Comunidade Nin Jitsu Mano Changes, na casa da Rede Pampa na Expointer.

Na tarde de sexta feira, Juliana fez uma caminhada pelas alamedas do Parque de Exposições Assis Brasil. No fim do dia, às 19h, ela acompanha o show do correligionário, o cantor e deputado estadual Luiz Marenco.

LUCIANO ZUCCO (PL)

Luciano Zucco RAFAEL MELLO/DIVULGAÇÃO/JC

O deputado federal Luciano Zucco, que é pré-candidato ao Piratini pelo PL, esteve na Expointer na quinta-feira (4) e na abertura oficial, que ocorreu sexta-feira (5). Entre os compromissos do deputado federal na quinta, estavam a visita ao programa Indústria do Amanhã no estande da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs).

Zucco também prestigiou a entrega da medalha do Mérito Farroupilha a o presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, o empresário e jornalista João Carlos Saad, nas instalações da Assembleia Legislativa na feira agropecuária. Participou ainda de um jantar com membros da Federação Brasileira de Associações de Criadores de Animais de Raça, entre outras agendas.

MARCELO MARANATA (PSDB)

Prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata (e) visitou entidades rurais Lucas Wink/Divulgação/JC

O prefeito de Guaíba Marcelo Maranata, que saiu do PDT para se filiar ao PSDB, partido que o lançou como pré-candidato ao Palácio Piratini, visitou a sede de entidades relacionadas à agropecuária, indústria e comércio na Expointer. Entre os locais visitados por Maranata , estavam a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) e Fecomércio.

Ele também visitou empresas de máquinas agrícolas instaladas em Guaíba, como a New Holland. Na sexta-feira, acompanhou um grupo de alunos da rede municipal guaibense em uma excursão ao Parque de Exposições Assis Brasil.

PAULA MASCARENHAS (PSDB)

Secretária Paula Mascarenhas participou de agenda do Sistema Farsul Rodrigo Chagas/Divulgação/JC

A ex-prefeita de Pelotas Paula Mascarenhas (PSDB) representou a Secretaria Extraordinária de Relações Institucionais, da qual é a titular, na feira agropecuária em diversas agendas. Por exemplo, na segunda-feira, participou do evento Noite do Assado 1%, da Associação Nacional de Criadores Herd-Book Collares.

Na terça-feira, entre as agendas da tucana, estavam do evento da Emater, quando os técnicos agrícolas apresentaram as projeções para a safra de verão 2025/2026. No dia seguinte, acompanhou o governador Eduardo Leite (PSD) em uma cerimônia de sanção de leis estaduais relacionadas ao agronegócio e se reuniu com diversos prefeitos.