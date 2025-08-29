Insatisfeito com Tarcísio, Eduardo fala em lançar candidatura independente em 2026

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) tem conversado com aliados sobre a hipótese de se lançar à presidência em 2026 para se contrapor a Tarcísio de Freitas (Republicanos) mesmo que o pai, Jair Bolsonaro (PL), endosse o governador para concorrer ao Palácio do Planalto. O deputado acredita que o ex-presidente está sendo pressionado pelos partidos do centrão a apoiar o governador e que uma eventual eleição de Tarcísio enterraria o bolsonarismo como um movimento político.

Eduardo está nos Estados Unidos e não tem prazo para voltar ao Brasil, onde já foi indiciado pela Polícia Federal. Ele tenta articular uma anistia a alvos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que acabaria incluindo a si próprio, e quer isolar o magistrado. Mesmo que não volte ao Brasil pelo temor de ser preso, tem afirmado que poderia se lançar dos EUA.

Segundo especialistas, pela jurisprudência, uma pessoa pode se candidatar morando no exterior desde que tenha o domicílio eleitoral cadastrado no Brasil.

Alguns fatores dificultam o plano, sendo o principal deles o fato de haver o risco de Eduardo se tornar inelegível por ser alvo de um inquérito no STF, que apura atuação junto ao governo americano contra autoridades do Judiciário brasileiro. É neste caso que o deputado foi indiciado pela PF.

Nesta quinta (28), Eduardo divulgou um ofício enviado ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), pedindo para exercer sua função de parlamentar no exterior. O deputado já tem planos de deixar o PL, sobretudo se Tarcísio migrar para o partido — possibilidade aventada por aliados do governador —, então precisaria abrigar-se em outra legenda até abril de 2026, já que isso é um pré-requisito para concorrer.

Como demonstrado nas mensagens que trocou com o pai reveladas pela PF, Eduardo é contra a candidatura de Tarcísio. Em conversa com aliados, ele avalia que uma vitória do governador Tarcísio enfraqueceria Bolsonaro.

O plano A, tem dito o deputado federal, é aprovar a anistia a bolsonaristas até abril e liberar o caminho para que o próprio pai dispute a eleição, ou ele próprio, caso a inelegibilidade de Bolsonaro não possa ser revertida ou que o ex-presidente não queira se candidatar. Para um aliado, só faz sentido o deputado se candidatar se a anistia for aprovada. Nesse cenário, construiria uma candidatura a despeito do centrão.

Mas a hipótese de disputar o Planalto é considerada por Eduardo mesmo que a anistia não seja aprovada, bastando estar elegível. O cálculo do deputado é se lançar para manter o "movimento vivo", como ele tem afirmado a pessoas próximas, mesmo que não seja eleito, e contribuir para manter uma bancada de bolsonaristas no Congresso, pensando em fortalecer a si mesmo e o grupo para concorrer em 2030.

Seus aliados acreditam que o racha na direita enfraqueceria consideravelmente uma candidatura do governador de São Paulo. Nesse cenário, creem, o próprio Tarcísio se recusaria a concorrer, caso não veja chances de vencer a eleição.

Em última hipótese, o parlamentar se recusaria a apoiar o governador se ele for confirmado candidato. A irritação com o governador e com integrantes de partidos do centrão aumentou nos últimos dias com fotos de Tarcísio e Gilberto Kassab, presidente do PSD, jogando futebol. Eduardo e seu grupo acharam desrespeitosa a cena às vésperas do julgamento de Bolsonaro.