Segurança no DF para julgamento de Bolsonaro prevê vigilância para evitar acampados

O plano de segurança para o julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF) prevê um minucioso monitoramento da praça dos Três Poderes, na região central de Brasília. Pessoas que circularem em grupo pela área poderão ser abordadas, e mochilas ou bolsas com volume considerado suspeito estarão sujeitas a revista. O julgamento começa na terça-feira (2).

Em julho, o STF proibiu acampamentos e qualquer forma de obstrução na praça. Por conta disso, mochilas com volumes grandes poderão ser revistadas se houver suspeita de descumprimento da decisão. A primeira sessão do julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus está marcada para o dia 2 de setembro, com previsão de encerramento no dia 12 seguinte.

A medida foi tomada após um grupo de deputados bolsonaristas, liderado por Helio Lopes (PL-RJ), iniciar uma manifestação em frente à corte em protesto contra decisões envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com o secretário-executivo de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Patury, a região central da capital não deverá ser fechada no período do julgamento devido ao impacto para centenas de turistas e de pessoas que trabalham na região. A praça já possui acesso seletivo e cercamento.

O efetivo de policiais será ampliado na localidade, assim como nas vias S1 e S2, que dão acesso à praça. Os profissionais de segurança também estarão atentos a aglomerações e comportamentos suspeitos durante o monitoramento. A reunião de cinco ou mais pessoas em conversas consideradas atípicas, por exemplo, poderá motivar o envio imediato de um agente ao local.

Ao redor da praça dos Três Poderes estão localizados o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Em frente à corte, há uma grade dupla e qualquer tentativa de invasão ou avanço indevido resultará em prisão.

Até o momento, segundo Patury, não há indícios de manifestações relacionadas ao julgamento nos monitoramentos realizados na internet e nas redes sociais, que buscam identificar padrões de comportamento e possíveis articulações.